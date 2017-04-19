عقدت الجزائر وروسيا أمس، الدورة الثانية للمشاورات الثنائية حول الأمن ومكافحة الإرهاب بالجزائر العاصمة التي أقرها البلدان العام الماضي، واحتضنت موسكو دورتها الأولى.

وترأس وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل الوفد الجزائري خلال هذه المحادثات وعن الجانب الروسي ممثل المجلس الوطني للأمن في روسيا السيد فانديكتوف ألكسندر، وذكرت الإذاعة الجزائرية التي أوردت الخبر اليوم، أن المحادثات الأمنية الجزائرية الروسية تتناول محاربة الإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي إضافة إلى أهم النزاعات والأزمات الإقليمية خاصة الأوضاع في ليبيا ومالي والساحل وسورية وكذا الصحراء الغربية.

ونقلت الإذاعة الجزائرية عن المحلل السياسي الروسي مسلم شيتور، تأكيده أن ” لدى الجزائر ما تقدمه لروسيا، فهي صارعت الارهاب ليس فقط من الجانب العسكري والأمني وإنما من الجانب الفكري “، وأشار إلى أن اجتماع اليوم ” سيتيح فرصة تبادل الخبرات والمعلومات عن طبيعة تحركات المنظمات الإرهابية ودراسة سبل التصدي لتمدد هذه الآفة العابرة للقارات “.

للتذكير فإن الدورة الأولى للمشاورات الجزائرية الروسية كانت قد انعقدت بموسكو في شهر أوت من العام الماضي، وتأتي المباحثات الأمنية الجزائرية الروسية أياما قليلة بعد مباحثات مماثلة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث استقبل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبد القادر مساهل الأسبوع الماضي بالجزائر العاصمة وفدا أمريكيا عن لجنة الدفاع التابعة لغرفة الممثلين بالكونغرس يقوده مارك مورهوس مستشار رئيس اللجنة ماك تورنبيري.

من جانب آخر، كشف مصدر دبلوماسي جزائري عن زيارة تقود عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية إلى عدة مدن ومناطق ليبيا، اعتبارا من اليوم، وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أمس، إن الزيارة الثانية من نوعها للوزير الجزائري تأتي جزءا من الجهود المستمرة للتقرب من الأطراف الليبية، بغرض التوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة من خلال حوار شامل، ودعمًا لجهود المصالحة الوطنية الليبية.

إسلام.ك