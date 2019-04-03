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تايم لايف” لحميد بن عمرة في مهرجان موسكو الدولي للفيلم

Sabrina Kerkouba 3 أبريل 2019 الثقافة التعليقات على تايم لايف” لحميد بن عمرة في مهرجان موسكو الدولي للفيلم مغلقة 48 زيارة

 

يشارك الفيلم الوثائقي الطويل “تايم لايف” آخر أعمال المخرج الجزائري حميد بن عمرة في مهرجان موسكو الدولي ال41 للفيلم الذي تعقد فعالياته من 18 إلى 25 أفريل الجاري وفق ما اعلنه المنظمون.

ويتناول “تايم لايف” (2019) -ومدته 115 دقيقة- إلى الإجابة عن تساؤلات فلسفية حول الإبقاء على الأمل في الحياة من خلال التجارب الشخصية للمخرج .و يشارك في هذا العمل الممثلة ستيفاني بن عمرة والممثل والمخرج السوري محمد ملص.

ويشارك عمل بن عمرة -المنتج من طرف “نون فيلم”- خارج منافسة هذا المهرجان الذي ستعرف مسابقته الرسمية عرض أكثر من عشرة أعمال.

ويعتبر مهرجان موسكو الدولي للفيلم -الذي تأس%

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