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تايمز: أئمة بريطانيا قد يواجهون الاعتقال

yassin bouras 14 مارس 2018 العالم اضف تعليق 37 زيارة

سعى خطة للحكومة البريطانية إلى فرض إجراءات يكون بموجبها تسجيل الزواج بين المسلمين رسميا، وذلكلإعطاء حقوق أكبر للمرأة“.

وبموجب المقترحات قد يواجه الإمام الذي يشرف على عقد الزواج المقاضاة ما لم يؤكد أنه جرى تسجيله مسبقا أو في اليوم نفسهوسيسمح التعديل التشريعي للنساء بالوصول إلى محاكم الطلاق إذا انهار زواجهن، مما ينفي الحاجة إلى تقديم التماس إلى مجلس الشريعة، وهي مجموعة تتولى النظر في قضايا الشريعة الإسلاميةوتشير التقديرات إلى أن حوالي 100 ألف امرأة مسلمة ممن هن متزوجات وفق الشريعة في بريطانيا لسن متزوجات قانونا، كما أن الزيجات التي حصلت وفق ذلك الزواج لم تسجل.

يذكر أن هناك 2.7 مليون مسلم في بريطانيا، وهو ما يمثل نسبة 4.4% من السكانوهذه الخطة التي تقضي على نفوذ المجالس الشرعية سينشرها اليوم فيورقة خضراءساجد جاويد، سكرتير المجتمعات المحليةويأتي ذلك بعد تقرير عن الاندماج من جانب لويز كايسي، وهي مسؤولة الرعاية الاجتماعية السابقة في الحكومة البريطانيةويتهم التقرير الذي يعرف بـتقرير كايسيالشريعة الإسلامية بأنها تستخدم لتهميش النساء المسلمات، وخاصة في المجتمعات البنغالية والباكستانيةوتتضمن المقترحات الأخرى الواردة في الورقة الخضراء شرطا للآباء الذين يقومون بالتدريس المنزلي لأطفالهم للتسجيل لدى سلطاتهم المحلية. وسيكون للمجالس والمفتشين سلطات جديدة للتحقق من المدارس الدينية غير المسجلة.

وقد تجاهل الوزراء دعوات السيدة كايسي لتحديد موعد نهائي لجميع البريطانيين ليتمكنوا من التحدث باللغة الإنجليزية، لكنهم سيضعون خططا للأقليات العرقية للتعلم في فصول يديرها المجلس.

المصدر : تايمز/ الجزيرة

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