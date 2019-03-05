تاج يثمن رسالة ترشح بوتفليقة ويعتبرها فرصة ثمينة

وصف حزب تجمع الجزائر رسالة ترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، التي ألقاها عبد الغاني زعلان مدير حملته الإنتخابية أثناء إيداع ملف ترشح في المجلس الدستوري،، بـ”القيمة والعميقة”.

وثمن بيان للحزب الذي يقوده عمار غول النقطة الواردة في رسالة الترشح على رأسها الإستجابة والإصغاء الجيد من طرف رئيس الجمهورية لنداءات المواطنين المعبرة عن رغبتهم في تغيير النظام وبناء الجزائر الجديدة، بالإضافة إلى الإلتزام السريع بتنظيم ندوة وطنية جامعتة وشاملة.

ودعا تاج الجميع إلى استغلال هذه الفرصة الثمينة من خلال رص الصف الوطني وصناعة أجواء مريحة وبناءة.