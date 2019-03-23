تزامنا مع تغيير مواقف حلفائه في التحالف الرئاسي: “تاج” يتمسك بمواقفه ويعلن مساندته للرئيس بوتفليقة

أكد تجمع أمل الجزائر تاج، التزامه المطلق مع الرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبالقرارات السياسية التي جاء بها مؤخرا تزامنا مع تغيير مواقف حلفائه في التحالف الرئاسي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي على الرئيس بعد مساندتهم الحراك الشعبي، أيد كل القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس بوتفليقة لأنها حسب تاج خارطة الطريق الإصلاح والأنسب في الوقت الراهن.

وإتعبر المكلف بالإعلام في حزب تاج، نبيل يحياوي، في تصريح إعلامي له أن حزبه مع الرئيس قناعة سياسية يجب الاستمرار بها مؤكدا بان إنقلاب موقف الأفلان والأرندي على الرئيس لا يهم تاج في شئ ، وقال يحياوي أن تجمع أمل الجزائر تاج أيد كل القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس بوتفليقة لأنها خارطة الطريق الأصلاح والأنسب في الوقت الراهن.

ويرى المتحدث أن الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فيفري على أنه فرصة تاريخية للتغيير السلس والهادئ، موضحا في هذا السياق ” تاج ترغب في التغيير ويجب علينا كمواطنين حماية الحراك من الجهات المجهولة التي ترغب في اختطاف ثمراته.”

وفي ذات السياق، أكد يحياوي بان فتح حوار شامل مع كل مكونات الساحة السياسية اضحى ضرورة قصوى لتفادي أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر، مشددا في هذا السياق الحديث عن الخارج بأنه ليس فزاعة بل واقع يجب الحذر منه لان جهات أجنبية تحضر لأجندات همه لضرب استقرار الجزائر .

رزاقي.جميلة