إستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، يوم الأمس سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، سامي بن عبد الله الصالح،وجاء هذ الإستقبال بعد إنتهاء مهام السفير السعودي بالجزائر ومغادرته لتراب الوطن، حسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وأضاف ذات المصدر، أن هذا اللقاء التوديعي شكل فرصة لتأكيد الرغبة المشتركة بين البلدين وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وفي لقاء توديعي أكد بدوي أمام السفير السعودي على الرغبة المشتركة بين الجزائر والسعودية لمواصلة و تعزيز التعاون و تبادل الخبرات.

وقال بدوي في منشور فايسبوكي،استقبلت صبيحة اليوم سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، السيد سامي بن عبد الله الصالح، على إثر انتهاء مهامه ببلدنا”وأضاف “شكل هذا اللقاء التوديعي فرصة للتأكيد على الرغبة المشتركة بين بلدينا لمواصلة و تعزيز التعاون و تبادل الخبرات.”

رزاقي.جميلة