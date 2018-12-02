تأسيس اللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل قصد إنهاء سياسة التشغيل العرجاء التي تنتهجها الحكومة

أعلنت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة عن تأسيسها اللجنة الوطنية للمعطلين عن العمل CNC ،والتي ستكون مهمتها الأولى تنظيم الشباب الجزائري البطال قصد الضغط و إنهاء سياسة التشغيل العرجاء التي تنتهجها الحكومة منذ سنوات حسبها

عقد المكتب الوطني للكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة صباح الأمس بالعاصمة إجتماعا تنسيقيا مع مجموعة شباب من الكوادر الجزائرية العاطلة عن العمل ممثلين من مختلف ولايات الوطن قصد التشاور حول وضع التشغيل في الجزائر

ووصفت ذات الجهة في بيانها تحوزه”الجزائر” سياسة التشغيل في الجزائر بأنها أخذت منعرجا خطيرا و ذلك بإرتفاع نسبة البطالة عاليا خلال العشرية الأخيرة أنتجت العديد من الظواهر الإجتماعية منها ظاهرة الإنتحار التي وصلت أكثر من 3000 شاب منتحر بسبب المشاكل الإجتماعية خلال سنة 2018 و كذلك الحراقة التي أصبحت متنفس جديد لشباب وحسب الإحصائيات وصلت عدد لا يقل عن عشرين ألف شاب جزائري خلال هذه السنة

وتحدثت الكنفدرالية عن إرتفاع نسب البطالة التي لم يعد يؤثر سلبيا فقط في الشباب البطال فحتى العمال حسب ذات الجهة في كل القطاعات أصبحوا أكثر رعب من البطالين نفسهم من شبح البطالة خصوصا مع رواج التسريح التعسفي بسبب المطلبية أو النشاط النقابي وسط المستخدمين في ظل تشجيع و تحفيز التسريح بسبب الإنتماءات النقابية من طرف الحكومة

وحسب دراسة قامت بها الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، وسط العمال و الموظفين من كل الأصناف بما فيها الفنانين و الصحفيين خلصت إلى أن 90 % من العمال يخافون الإنخراط في منظمات نقابية مطلبية مستقلة بسبب التسريح التعسفي و نقص التضامن العمالي، وفي ظل ما يحدث أكدت الكنفدرالية دعمها للبطالين قصد تنظيم أنفسهم لمحاربة آفة البطالة التي أصبح أمر جد ضروري للدفع بعجلة التنمية في الجزائر.

رزاقي.جميلة