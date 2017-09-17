تم يوم 13 سبتمبر الماضي تأسيس تجمع ألجيريا توريزم كلوستر Algeria Tourism Cluster، وطبقا لما ينص عليه القانون التجاري تم عقد الجمعية العامة التأسيسية لهذا التجمع مساء السبت، وعرفت هذه الأخيرة حضور العديد من المتعاملين العامين أو الخواص الفاعلين في الميدان السياحي و في مختلف المجالات المتصلة به.

وقدر عدد الأعضاء المؤسسين لهذا الكلوستر بـ15 عضو ومن بينهم مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية، الديوان الوطني الجزائري للسياحة، الوكالة الوطنية للتنمية السياحية، مؤسسات التسيير السياحي (سلسلة الجزائر، مؤسسة التسيير السياحي للوسط، مؤسسة التسيير السياحي لغرداية) بالإضافة لعدد من الوكالات السياحية ووكالات الاتصال.

ويهدف هذا الكلوستر لضمان مشاركة فعالة من أجل تحقيق التنمية السياحية في الجزائر وتعزيز الوجهة السياحية الجزائرية من خلال تظافر جهود كل الفاعلين في القطاع لتقديم منتوج سياحي نوعي و خدمات متكاملة وتنافسية. كما يجدر الذكر أن باب الانضمام للكلوستر بقي مفتوحا أمام المتعاملين الراغبين في ذلك. حيث يمكن أن يشكل الكلوستر إضافة جديدة في مجال الترقية السياحية وتدارك النقائص المسجلة في مجال السياحة بالجزائر.

ق.و