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تأجيل موعد تسليم مفاتيح الشقق الخاصة بمكتتبي “عدل1”

في "بوينان و”سمروني” أولاد فايت :
تأجيل موعد تسليم مفاتيح الشقق الخاصة بمكتتبي “عدل1”

islam kaab 13 مارس 2019 المحلي اضف تعليق 30 زيارة

أعلنت الوكالة الوطنية لترقية وتطوير السكن، عن تأجيل موعد تسليم مفاتيح الشقق الخاصة بمكتتبي عدل1.
وأفاد بيان من الوكالة، أن المكتتبين المعنيين بمواقع “3100 و2600 مسكن بوينان و”سمروني” أولاد فايت، تم تأجيل استلام مفاتيحهم.
وذكر البيان ذاته، أن تاريخ استلام مفاتيح الشقق تمت إعادة برمجته ابتداءً من 20 مارس من السنة الجارية، لأسباب تقنية.ودعت الوكالة المكتتبين إلى الدخول لموقعها من أجل معرفة تاريخ استلام مفتاح كل مكتتب.للإشارة، كانت وكالة عدل، قد برمجت موعد تسليم المفاتيح لهؤلاء المكتتبين يوم 17 مارس من السنة الجارية وقدمت الوكالة اعتذارها لمكتتبي عدل على هذا التأجيل.
من جهته أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أن قطاعه لن يسمح بأي تلاعبات في كل مؤسساته أو هيئاته. مشيرا إلى أن وكالة “عدل” تحرص على حل ما أمكن من انشغالات المكتتبين.

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