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بيونغ يانغ: سنسقط الطائرات الأمريكية حتى قبل دخولها أجواءنا

yassin bouras 27 سبتمبر 2017 الحدث, العالم اضف تعليق 17 زيارة

بعثت كوريا الشمالية بطائراتٍ لتعزيز دفاعها في منطقة الساحل الشرقي استجابة لإرسال واشنطن قاذفات قنابل بي1-بي إلى شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما أكدت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

واعتبرت كوريا الشمالية تغريده الرئيس الأمريكي التي تنص على أن حكم رئيسها كيم جون أون “لن تستمر لفترة طويلة” كتهديد واضح وصريح بإقامة الحرب عليها. وصرح وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ-هو، أن من حق بلاده الاستعداد للدفاع عن نفسها في ظل تلك التهديدات.

وأضاف ري أن بإمكانية كوريا الشمالية إسقاط القاذفات الامريكية حتى إذا لم تتعد حدود الدولة بعد، بحجة الدفاع عن النفس، وقال إن ميثاق الأمم المتحدة “يعترف بحق الدفاع الذاتي لكل دولة.” ويفسر مراقبون تصريح ري بأنه احتجاج من بلاده على تحليق القاذفات الأمريكية في الأجواء الدولية في أقصى شمال كوريا الشمالية في البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية قبل يومين، وفقا ليونهاب.

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