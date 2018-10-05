تحت عنوان “خطير جدا” أفرجت وزارة حزبلاوي عن تعليمة جديدة تمنع فيها كل الصيادلة من توزيع قطرات للعين “تروبيكاميد كولير “والتي أكدت أنها تحوي مواد مخدرة خطيرة تستخدم في إعداد المخدرات الأكثر خطورة في العالم.

حذر وزير الصحة وإصلاح المستشفيات ،مختار حسبلاوي،مساء الخميس ،الصيدليات التابعة للمراكز الاستشفائية ،من بيع مادة “تروبيكاميد”،بدون وصفة طبية وأكد في تعليمة له أن المادة “تروبيكاميد” تحتوي على مواد مخدرة تستخدم في إعداد المخدرات الأكثر خطورة في العالم، حسب تعليمة لوزارة الصحة تحوز “الجزائر” على نسخة منها.

و يتواجد هذا الدواء “تروبيكاميد كولير”منذ عام 2013، وكان يستخدمه أطباء العيون للمريض بساعتين قبل العلاج للتخلص من الألم والتفاعلات على مستوى العين وأظهرت الدراسات الأخيرة حوله، أنه يحتوي على مقدار معين من مخدر يدعى “كروكوديل” ، والذي يعتبر أخطر نوع مخدر في العالم يتواجد في تركيبة بعض المواد التجارية كالبنزين، اليود، الفسفور الأحمر القابل للاشتعال، وحسب ذات التعليمة، فإن هذا المنتج يتم استخلاصه أيضا من مادة “الأفيون” التي تحتوي المواد المنومة على نسبة منه، وقد شدد المسؤول الأول عن قطاع الصحة، على عدم بيع هذا الدواء إلا بوصفة طبية، موجها تحذيرا لكافة الصيدليات على عدم بيعه دونها، لتفادي استهلاكه في جوانب سلبية.

وللإشارة المدرابيد أو المدراسيل الاسم العلمي له هو “تروبيكاميد” Tropicamide مضاد الكولين يسبب حظر استجابة العضلة العاصرة للقزحية والعضلة الدبية للتحفيز الكوليني ويسبب توسع الحدقة استرخاء عضلة العين وهذا يجعل الحدقة واسعة ولا تستجيب للضوء وهي تصنف أنها من ضمن أدوية توسع الحدقة وشلل العضلة الهدبية،و من أكبر آثار القطرة القاتلة أنها تتسبب في تغيير قلوية الدم وهذا يتسبب في نمو فطريات على القلب تزداد تدريجيا حتى بعد الانقطاع عن تعاطي القطرة ومن الوارد أيضا انها تسبب جلطات مفاجئة في الجسم و المخ و تسبب غيبوبة أو شلل أو مضاعفات أخرى من ضمنها الموت المفاجيء،ومن آثار تعاطي قطرة مدرابيد الشلل تام في كامل الجسد لمدة تتراوح ما بين 15 دقيقة وحتى 20 دقيقة، مع عدم الوعي والقيء المستمر وتلعثم اللسان، جفاف في الفم وطفح جلدي تغيير في السلوكيات مع اضطراب في ضربات القلب، واحمرار في الوجه مع احتقانه، مع الهلوسة السمعية والبصرية وثقل في اللسان مع شعور بالتعب الدائم والخمول،ومن الآثار الجانبية بعد زوال مفعول قطرة مدرابيد تتزايد قليلا عن أعراض انسحاب الترامادول و أعراض الانسحاب المخدرات الاخرى وتتمثل أعراض انسحاب القطرة في الآلام الشديدة في الجسم، الصداع، القيء المستمر، ورعشة الأطراف، والنشر المستمر في المفاصل، وعدم استقرار العصر الهضمي، الأرق و قلة النوم، والحدة، العصبية، والدوخة المستمرة، القلق والتوتر وفي بعض الحالات تصلب في الشرايين وانسداد في الاوعية الدموية، عدم الرغبة في الطعام، الهلوسة البصرية، تسارع ضربات القلب وضيق التنفس،و تتراوح فترة اعراض انسحاب القطرة مثل أعراض انسحاب الكحول من 12 يوم حتى 15 يوما .

رزاقي.جميلة