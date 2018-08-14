أبلغت وزارة الصناعة و المناجم شركة ” بيجو” الفرنسية و شركائها الجزائريين، قرار الحكومة المتعلق بإجراء تغييرات على مشروع مصنع تركيب السيارات لمجمع بيجوـ سيتروين SPA، و نقل المشروع من منطقة “الحمول” إلى “طفراوي” التي تبعد عنها ب10 كيلومتر بولاية وهران.

و يبدو أن قرار تحويل موقع إقامة مشروع بيجو-سترواين إلى “طفراوي ” على مساحة تبلغ 160 هكتار، كانت لأسباب تتعلق بالأرض التي كان من المقرر أن يقام عليها المشروع ب”الحمول”، وحسب نقله أمس الموقع الالكتروني”كل شيء عن الجزائر” استنادا لمصدر عليم، فان الدافع وراء هذا التحويل، رفض أحد الفلاحين في منطقة “الحمول” التنازل عن أرضه شهر أفريل الماضي، و تسبب في ضجة إعلامية كبيرة بعد نشره لفيديو يتهم فيه السلطات المحلية بتحويل لأراضي الزراعية لأغراض مشروع مصنع لتجميع السيارات، و قد تمكن الفلاح من فرض موقفه، ودفع بالسلطات إلى البحث عن موقع آخر للمشروع، وعرضه على الشريك الفرنسي الذي رضخ للأمر الواقع ، و تم اختيار الموقع الجديد بمنطقة “طفراي” التي تبعد 10 كيلومتر عن الموقع السابق.

رزيقة.خ