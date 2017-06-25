

أكد أحد شيوخ جمعية العلماء المسلمين بن حنفية العابدين، أن تنفيذ وصية أحد الأئمة بدفنه في المسجد لا يجوز تنفيذها عند العلماء لكونها معصية، وهي مكروهة عند المالكية، مشيرا أن بيت الله وقف وليس لأحد فيه حق خاص يخول له ان يوصي بأن يدفن فيه، داعيا إلأى تجنب الفتن والخلافات والتسبب في هجران المساجد.

وقال بن حنيفة، في بيان نشر على صفحة جمعية العلماء المسلمين، “قد علمت ان بعض ائمة المدينة توفي فرحمه الله تعالى، وغفر له، وإني اعزي اهله، وادعوهم الى ان يصبروا ويحتسبوا فيؤجروا ..وقد علمت انه اوصى ان يدفن في المسجد الذي كان يؤم فيه فكتبت اليكم مبينا ما اعلمه من الحق في هذه المسالة، وهو انها وصية لا يجوز تنفيذها عند العلماء لكونها معصية، وهي مكروهة عند المالكية لكن في خصوص من بنى مسجدا من ماله واشترط ان يدفن فيه، والصواب ان هذا الشرط لا يجوز تنفيذه ولو كان هو الذي بناه، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله من النهي عن ذلك، وهو مستفيض معروف، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: “كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد” .

ودعا الشيخ، الإخوة الى ان يجنبوا بيوت الله الخلافات والفتن والتسبب في هجرانها ممن يرون عدم صحة الصلاة فيها، وهو الحق، متى صار المرء يقصد المسجد لأن فلانا مدفون فيه، ويحصل هجران بعض المصلين للمسجد، فنتسبب في قلة انتفاع المسلمين بوقف المحبسين، وفي حصول المشقة للقربين من المسجد بذهابهم الى المساجد البعيدة، ونشتت بذلك جماعة المسلمين، وصلاة الجماعة من حكم مشروعيتها تقوية هذه الوحدة، نقلا عنه.

كما أضاف “ولا تنسوا يا اخواني ان المسجد وقف عام ليس لأحد فيه حق خاص يخول له ان يوصي بأن يدفن فيه، فإن هذا الباب اذا فتح يصعب سده، لو كانت هذه الوصية مشروعة، فكيف اذا كانت مردودة … اذكر لاخواني هذا والله -ناصحا محبا مشفقا- ، والنصيحة واجبة للمسلم على اخيه، ولا اشك والله ان هذا الذي ذكرته لكم هو ما سيستيقنه المتوفى -رحمه الله- عند ربه حيث تزول الحجب ويعرف الحق وينجلي الامر” .

نسرين.م