بيان السياسة العامة لأويحيى ينزل البرلمان

بعثت مصالح الوزیر الأول أحمد أویحیی، بوثیقة بیان السیاسیة العامة للحكومة إلی مکتب المجلس الشعبي الوطني ومن المتوقع أن يبرمج مكتب المجلس الشعبي الوطني، الذي استقبل الوثيقة نهاية الأسبوع، جلسة مناقشة وتصويت النواب على البيان

وحسب جهات إعلامية تحدثت عن الخبر أكد إستعداد الوزير الأول أحمد أويحيي للنزول إلى المجلس الشعبي الوطني، لعرض بيان السياسة العامة للحكومة أيام 25 و26 و27 فيفري الجاري، وذلك عملا بمضمون المادة 98 من الدستور التي تقر بوجوب الحكومة ببيان السياسة العامة سنويا، وذلك لتمكين النواب من مناقشة عمل وأداء الحكومة بصفة دورية مرة واحدة كل سنة، سيتضمن تفاصيل وأرقام تمتد إلى أزيد من أداء سنة واحدة، إذ سيكون بمثابة حصيلة لمختلف مناحي الحياة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية طيلة الخمس سنوات الأخيرة، رغم أن أحمد أويحيي لم يشرف على تسيير شؤون الجهاز التنفيذي سوى مدة 18 شهرا، في حين أشرف الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال على المدة الأطول من التسيير، ولم تتجاوز مدة إشراف خليفته على رأس الحكومة عبد المجيد تبون مدة 86 يوما

وكما هو معمول به فإن حكومة أويحيى ستقدم إستقالتها قبل رئاسيات أفريل القادم،

لتبقى عودته للوزارة الأولى مرهونة بقرار الرئيس القادم للبلاد

رزاقي.جميلة