أشار موقع “دون بالون” الإسباني، أن الجانب الكتالوني قلق بعض الشيء من جودة بعض اللاعبين في الشق الهجومي، لذلك سيبحث النادي في الميركاتو الشتوي المقبل عن مهاجم جديد، و من بين أبرز الأسماء المرشحة للانتقال للعب في برشلونة شهر يناير القادم، المكسيكي هيرفينغ لوزانو نجم إيندهوفن الهولندي، والبولندي كريستوف بياتيك مهاجم جنوى الإيطالي.

وأكد “دون بالون”، أن هذان النجمان يعتبر الأقرب للتواجد في صفوف برشلونة في الميركاتو الشتوي من أجل تدعيم خط الهجوم الذي يعاني في الفترة الأخيرة خاصةً بعد إصابة الأوروغواني لويس سواريز.

ياسين.س