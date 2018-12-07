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بويان كركيتش يكشف سر معاناته مع برشلونة

Yacine Soudani 7 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 215 زيارة

قال بويان في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “عانيت كثيراً في بداية مشواري بسبب المقارنة مع ميسي، خلال موسمي الأول في الفريق الأول سجلت عشرة أهداف في الدوري ثم بدأ الناس بمقارنتي معه”.

وتابع: “ميسي يسجل بمعدل ثلاثة أهداف في المباراة، لذا إذا سجلتُ هدفاً وحيداً، فأنا لست ميسي ولست حتى في مستواه، لكن لم يكن أمامي أي خيار لإيقاف ذلك، أعرف جودتي، أنا بويان ولكني لست ميسي”.

وكان بويان قد ارتدى قميص برشلونة منذ نعومة أظافره إلى غاية 2011، قبل أن تتقاذفه أمواج الإعارات من روما إلى ميلان، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى ستوك سيتي الإنجليزي عام 2015.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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