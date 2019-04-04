أعلن الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، أنه متحمس جدا لتحقيق لقب جديد مع ناديه، وذلك قبل حوالي أسبوعين من إسدال الستار عن نهاية الموسم الجاري، مؤكدا بأنه يفضّل التتويج باللقب على أن يكون هدافا للدوري بالرغم من تربعه على العرش برصد 35 نقطة، حيث يكفي “الزعيم” القطري تحقيق النقاط الثلاث أمام الأهلي في اللقاء الذي سيُجرى اليوم ضمن الجولة الـ21 من أجل تحقيق اللقب. وأجرى بونجاح حوارا مطولا مع صحيفة “الراية” القطرية تحدث من خلاله عن مشواره التهديفي مع فريق السد القطري قبل أسبوعين عن إسدال الستار عن البطولة قائلا: “الحمد لله سعيد تماماً بما أقدّمه مع السد هذا الموسم من مستوى جيّد وتسجيل العديد من الأهداف، وأتمنّى أن أواصل على نفس المنوال في مقبل المباريات سواء في الدوري أو دوري أبطال آسيا حتى أساهم مع زملائي في تحقيق الانتصارات والتواجد على منصات التتويج”. وأضاف بونجاح مشيرا إلى أنه يمتلك دافعا معنويا بالنظر لتربعه على عرش الهدافين، وهو ما يجعله مطالبا دائما بتقديم كل ما لديه، وقال: “وجودي في هذا المكان الآن متربعاً على عرش قائمة الهدافين يعطيني دافعاً معنوياً كبيراً لمواصلة العمل بلكل جد واجتهاد وبذل قصارى جهدي خلال المباريات باحثاً عن تسجيل الأهداف لأن هذا هو عملي، وتسجيلي لهذا العدد من الأهداف جاء بفضل تعاون زملائي وتكاتف الجميع على قلب رجل واحد، فلم يكن بغداد بونجاح يستطيع أن يسجل هذه الأهداف لولا الدعم الذي يقدّمه له كل الفريق، فكلنا نلعب بروح جماعيّة وهذا أهم ما يميّز الزعيم وأحد أسرار النجاح”. واختتم حديثه قائلا: “بكل تأكيد لقب الدوري لدي أهم من لقب الهداف فكلنا نفكر في مصلحة الفريق ككل وإن شاء الله نحتفل جميعاً بلقب الدوري وأيضاً بلقب الهدّاف”. ويستعد بونجاح للسفر مع المنتخب الوطني الجزائري لخوض منافسة كأس إفريقيا للأمم المقررة في مصر الصيف المقبل، حيث سيكون بنسبة كبيرة ضمن تشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي، خاصة وأن الهداف بونجاح يقدم مستويات كبيرة مع ناديه وكذا مع المنتخب إثر الثقة الكبيرة التي منحه إياه المدرب منذ توليه العارضة الفنية.