كشفت مصادر صحفية مطلعة، أن الدولي الجزائري بغداد بونجاح، أصبح قريبا من الانتقال إلى نادي مرسيليا الفرنسي على شكل إعارة، خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة، بالنظر للمستوى الكبير الذي يقدم سواء مع ناديه السد القطري أو في الفترة الماضية مع “الخضر”. وأفاد أمس، موقع “ديزاد فوت”، المختص في أخبار اللاعبين الجزائريين، أن إدارة نادي الجنوب الفرنسي، تصر على استقدام بونجاح لتدعيم الخط الأمامي،وأن الاتصالات مع وكيل اللاعب شبه متواصلة ومتقدمة منذ مدة من أجل الظفر بخدمات الهداف الجزائري. وبحسب المصدر ذاته، فإن إدارة السد ترفض تسريح أفضل هداف في بطولة أبطال أسيا بشكل نهائي وإنما تود إعارته لـ”لوام” لمدة عام واحد فقط. هذا وكان لاعب اتحاد الحراش السابق، قد تألق بشكل لافت في الأسابيع القليلة الماضية مع فريقه القطري ومع المنتخب الوطني الجزائري، خصوصا خلال المباراة الأخيرة أمام الطوغو برسم لقاء الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لـ”كان 2019 بالكاميرون”، أين سجل هدفه السابع مع المنتخب الوطني.