أفادت أمس، مصادر صحفية في فرنسا، أن نادي نانت الناشط في دوري الدرجة الأولى، يضع الدولي الجزائري بغداد بونجاح ضمن أولوياته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بإلحاح من المدرب الأسبق للمنتخب الوطني وحيد حاليلوزيتش، ليدخل “الكناري” في سباق التعاقد مع هداف “الخضر” والسد القطري. وأشار أمس موقع “جوناس فوتو”، بأن بونجاح يعدّ المطلب الأول للتقني البوسني في نانت، حيث وضعه على رأس أولوياته من أجل تدعيم الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لاسيما بعد الأخبار التي راجت حول إمكانية رحيل المهاجم البارز إيمليانو سالا إلى أحد أندية البطولة الإنجليزية الممتازة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لإدارة “الكناري” للتقدم بعرض رسمي إلى نظيرتها في السد القطري بغية الاستفادة من خدمات القناص الجزائري، والدخول في صراع مؤكد مع بعض أندية “الليغ1″ الراغبة في ضمه على غرار أولمبيك مرسيليا وليل، ما يجعل الفترة المقبلة حاسمة جدا بالنسبة للهداف الجزائري الذي يقدم عروضا مبهرة سواء مع ناديه السد القطري بتسجيله لـ23 هدفا كاملا في الدوري القطري أو المنتخب الوطني الذي عاد إليه من أوسع الأبواب مع جمال بلماضي. يذكر أن الناخب الوطني الأسبق حاليلوزيتش لم يكن مقتنعا كثيرا ببونجاح عندما كان على رأس العارضة الفنية لـ”الخضر” من 2012 إلى 2014، بالرغم من المستويات الكبيرة التي كان يقدما “ابن الباهية” آنذاك، عندما كان ينشط مع النجم الساحلي التونسي، قبل أن ينتقل إلى البطولة القطرية.

ع.ب