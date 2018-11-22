كذّب عضو المكتب السياسي أحمد بومهدي ما يتم تداوله عن التحضيرات لعقد لجنة مركزية قريبا بالتأكيد أن الأمر لا أساس له من الصحة مادام جمال ولد عباس لا يزال على رأس الأمانة العامة وأن انعقاد هذه الأخيرة يتم في حالة تقديمه لاستقالته أمام اللجنة المركزية ليتم يعدها تعيين أعضاء لتسيير الحزب والتحضير لعقد اللجنة المركزية .

وذكر بومهدي في تصريح ل “الجزائر ” أمس” الحديث عن التحضيرات لعقد دورة اللجنة المركزية قريبا هو أمر لا أساس له من الصحة مادام جمال ولد عباس لا يزال أمينا عاما” وعن ما يتم تداوله عن تقديم ولد عباس لاستقالته قريبا :” لحد الآن ولد عباس أمين عام للحزب ولم يصلنا منه إلا كونه في فترة نقاهة وفقط وما دون ذلك إشاعات من وسائل الإعلام “. وتابع :”كيف نعقد دورة لجنة مركزية لانتخاب أمين عام جديد وولد عباس لا يزال في منصبه؟”.

وجدد عضو المكتب السياسي أحمد بومهدي القول إن ولد عباس مريض وهو في فترة نقاهة ولم يستقل من الحزب على عكس ما يتم تداوله من أكاذيب عبر وسائل الإعلام بما فيها وكالة الأنباء الجزائرية التي نشرت خبر استقالته ونسبت الأمر لمصدر رسمي فقط دون توضيحات وقال: “ولد عباس لا يزال أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني تعرض لوعكة صحية وهو الآن في فترة نقاهة ولم يستقل من الحزب والذي لا يزال يشرف عليه حتى وهو مريض من بيته “.

وبعد أن رد بومهدي خلال الندوة الصحفية التي نشطها الأحد الماضي على هامش اجتماع أحزاب التحالف الرئاسي بمقر الأفلان في سؤال عن غياب بوشارب وهو خليفة مؤقت لولد عباس حسب برقية وكالة الأنباء الجزائرية بالقول: “إن أمر معاذ بوشارب “خاطيني “” ذكر أمس عن السؤال ذاته والسر وراء غياب هذا الأخير وهو الذي كان من المفروض أن يشرف على انتخاب ممثل الحزب لعضوية مجلس الأمة ويشرف على اجتماع أحزاب التحالف الرئاسي:” لا تعليق لي لا تعليق لي والمكتب السياسي يسير الأمور على أحسن ما يرام لا أزمة ولا هم يحزنون داخل الأفالان والتي أشعلت عبر وسائل الإعلام فقط في الوقت أن الأمور داخل الحزب عادية .”

زينب بن عزوز