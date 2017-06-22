دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين كافة التجار إلى الالتزام بالقانون 06 – 13 الصادر في 2013 المعدل و المتمم للقانون 08 – 04 الصادر في 2004 المتعلق بالمداومات خلال العطل والأعياد كما دعا المجالس البلدية إلى نشر قوائم المداومات لكي يكون المواطن على علم بها.

وذكر بيان للجمعية أنه “توفيرا لشروط نجاح المداومة خلال أيام العيد والتزاما بواجب الخدمة العمومية في نشاطات التجارة والخدمات تدعو الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين جميع المتعاملين التجاريين والاقتصاديين وأصحاب الخدمات المسجّلين على قوائم المداومة التي أعدّتها مصالح مديريات التجارة عبر الوطن ( 48 ولاية ) إلى الالتزام بها خدمة لزبائنهم واستجابة لضمان الحدّ الأدنى من الخدمات طبقا للقانون و تجنّبا للعقوبات المنصوص عليها” وهي غرامة مالية تتراوح بين 30.000 و200.000 دج أو غلق المحلات التجارية لمدة شهر.

وشمل البيان “ناقلي المسافرين عبر الحافلات وسيارات الأجرة” مذكرا أنّ “محطات النّقل البرّي تبقى مفتوحة وفي الخدمة طيلة أيّام العيد”. و دعت الجمعية مسؤولي المجالس البلدية إلى نشر قوائم المعنيين بالمداومة في الساحات العمومية ومداخل الأحياء حتى يكون المواطنون على علم بها مسبقا تجنّبا للاضطراب والفوضى في البحث عنها خلال أيام العيد.

كما ذكر السائقين و سائر المواطنين أنّ محطات البنزين تبقى أيضا في الخدمة طيلة أيام العيد. يذكر أن العدد الإجمالي للمسجلين على قوائم المداومة على المستوى الوطني يبلغ 35.876 تاجرا (مقابل 33.776 في 2016) ويتضمن 4.745 خبازا و22.833 تاجرا في المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه وأيضا 8.145 آخرين في نشاطات مختلفة. و453 وحدة إنتاج منها 131 ملبنة و282 مطحنة و40 وحدة مياه معدنية.

ق.و