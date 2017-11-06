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بولنوار: “نستبعد إضراب الخبازين”

طالب الحكومة بإنشاء لجنة وطنية لدراسة سعر الخبز :
بولنوار: “نستبعد إضراب الخبازين”

eldjazair 5 نوفمبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 37 زيارة

استبعد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، شن إضراب للخبازين قريبا، كما تم الترويج له، وقال بولنوار في تصريح إعلامي له أمس، إن اجتماع أمس لم يسفر عن شن إضراب للخبازين قريبا.
وأضاف أن الاجتماع دعا لدراسة التكلفة الحقيقية للخز، وقال بولنوار إن الطريقة المنتهجة في دعم أسعار الخبر طريقة خاطئة وغير صحيحة، حيث أن جزءا كبيرا من “الفارينة” يوجه لصناعة الكعك وغيره، وأردف بولنوار “الخطأ في أن الدولة تدعم المنتوج المستورد لأن الفائدة من الدعم لن تكون للمواطن بل تكون للمستورد”.
كما طالب المتحدث الحكومة، بأن تنشئ لجنة وطنية لدراسة سعر الخبز وتحديد القيمة الحقيقة لصناعة الخبز لتحديد السعر الحقيقي للخبز.
رزاقي.جميلة

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