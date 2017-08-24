جندت وزارة التجارة أزيد من 34 ألف تاجرا لضمان المداومة والتموين المنتظم للمواطنين بالمنتجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار أمس في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن وزارة التجارة أنهت ضبط قائمة التجار المعنيين بالمناوبة خلال يومي العيد وأن أعوان مديريات التجارة عبر الوطن شرعت في تسليم الاستدعاءات الرسمية للمعنيين.

وحث بولنوار، التجار المسجّلين على قوائم المداومة التي أعدّتها مصالح مديريات التجارة عبر الوطن على ضرورة الالتزام ببرنامج المداومة لتفادي حدوث أي اختلالات ولضمان توفير المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع للمواطنين وضمان الحدّ الأدنى من الخدمات طبقا للقانون وتجنّبا للعقوبات المنصوص عليها.

و جدد بولنوار دعوة المجالس البلدية إلى نشر قوائم المعنيين بالمداومة في الساحات العمومية ومداخل الأحياء حتى يكون المواطنون على علم بها مسبقا تجنّبا للاضطراب والفوضى في البحث عنها خلال أيام العيد.

هذا وسخرت وزارة التجارة 34576 تاجرا، من بينهم 4985 ينشطون في قطاع المخابز و20763 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و8436 في قطاع النشاطات المختلفة.

كما حدد البرنامج عدد الوحدات الإنتاجية المعنية بالمداومة خلال أيام العيد والتي تصل إلى 392 وحدة إنتاجية منها 143 ملبنة و211 مطحنة و38 وحدة مياه معدنية.

ولمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، جندت مصالح الوزارة 2093 عون مراقبة .

يذكر أن هذا البرنامج، جاء طبقا لأحكام المادة 22 من القانون 04-08 المؤرخ في الـ14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية المعدل والمتمم.

وفاء مرشدي