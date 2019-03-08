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بولنوار: لن يكون هناك اي خلل في شبكة توزيع المواد الغذائية هذا الاسبوع

Razika kherkhache 8 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 99 زيارة

نفت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والحرفيّين، تسجيل ندرة في  المواد الاستهلاكية في الأسواق نتيجة خلل في شبكة التوزيع.، واكد رئيس الجمعية  بولنوار حاج الطاهر على صفحته الرسمية في فايسبوك عبر بيان للجمعية قال فيه:بعد معلومات واردة من بعض الولايات حول زيادة كبيرة في الطّلب على المواد الاستهلاكيّة خاصّة الغذائيّة.خوفا من النّدرة و انقطاع شبكة التّوزيع نتيجة للحراك الشّعبي ، فإنّ الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والحرفيّين تطمئن المواطنين والمواطنات وتنفي انقطاع شبكة التّوزيع.كما تؤكّد أنّ التّموين بالسّلع والبضائع يتمّ بصفة عادية عبر أسواق الجملة والتّجزئة والمساحات التجاريّة التي تبقى مفتوحة طيلة أيّام الأسبوع.

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