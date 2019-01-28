بولخراص: الجزائر أنتجت 354 ميغاواط من كهرباء الطاقات المتجددة

أكد الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء و الطاقات المتجددة بسونلغاز شاهر بولخراص، أن الجزائر تمكنت من إنتاج 354 ميغاواط من كهرباء الطاقات المتجددة بعد أن قررت الحكومة عام 2015 تطوير الطاقات المتجددة وصنفتها كأولوية وطنية.

وقال بولخراص خلال استضافته أمس في برنامج “ضيف التحرير” للقناة الثالثة إن البرنامج الخاص بالطاقات المتجددة الذي انطلقت الجزائر في تجسيده مكن من إنتاج 354 ميغاواط في إطار السعي لتلبية الاحتياجات المحلية و الصناعية المتنامية في مجال الطاقة الكهربائية.وأضاف ضيف الثالثة أن الاستراتيجية الطاقوية ترمي إلى إنتاج هجين طاقوي تمثل فيه المواد المتجددة بما نسبته 27 بالمائة في آفاق 2030 لتوفير أفضل الشروط لتحقيق النجاعة الطاقوية مذكرا هنا بإطلاق مناقصة لمشروع إنتاج 200 ميغاوات.

وإلى جانب ورشات سونلغاز في مجال الطاقات المتجددة أشار بولخراص إلى أهمية المشاريع التي تنجز من شركة سوناطراك ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتي ستسمح بإنتاج حوالي 13.5 جيجاوات بحلول عام 2030.