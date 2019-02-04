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“بوكيلي” ذو الأصول الفلسطينية رئيسا لـلسلفادور

yassine yassine 4 فبراير 2019 العالم اضف تعليق 133 زيارة

أعلنت المحكمة الانتخابية العليا في السلفادور، الإثنين، فوز نايب بوكيلي، الفلسطيني الأصل، بانتخابات الرئاسة في البلاد، وفق نتائج أولية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برسالأمريكية عن المحكمة أن بوكيلي حل في المركز الأول إثر حصوله على 54 بالمائة، وذلك بعد فرز نحو 90 بالمائة من الأصواتفيما حصل كارلوس كاليخاس، أشرس منافسي بوكيلي، على 32 بالمائة من الأصواتووفق المصدر نفسه، فإن بوكيلي تخطى نسبة الـ 50 بالمائة من الأصوات المطلوبة لتفادي جولة إعادة في مارس/آذار المقبل.

وقبل إعلان تلك النتائج، أعلن بوكيلي بالفعل فوزه في الانتخابات ، قائلا: “نحن على ثقة كاملة بفوزنا في الرئاسة، لقد فزنا من الجولة الأولى، حسب المصدر نفسهومن شأن فوز بوكيلي أن ينهي عقودا من سيطرة حزبيجبهة فارابوندو مارتياليساري، ومنافسه المحافظ حزبالتحالف الوطني الجمهوري، على مقاليد السلطة التي تبادلاها منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1992. وتنافس في الانتخابات التي جرت، الأحد، أربعة مرشحين تعهدوا جميعا بالقضاء على الفساد وعنف العصابات وتوفير فرص عمل.

وتعد السلفادور واحدة من أكثر دول العالم التي تعاني من انتشار أعمال العنف والجريمة، حسب تقارير دولية.

المصدر: القدس العربي / الأناضول

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