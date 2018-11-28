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بوفون يشيد بــ أليسون ويتطلع لمواجهة ثلاثي ليفربول

بيكر يقدم مستويات كبيرة مع النادي الإنجليزي :
بوفون يشيد بــ أليسون ويتطلع لمواجهة ثلاثي ليفربول

Yacine Soudani 28 نوفمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 165 زيارة

أكد جيانلويجي بوفون، حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن أليسون بيكر، يقدم مستويات كبيرة مع ليفربول، مشيراً في السياق نفسه، إلى أنه يتطلع لخوض اختبار قوي أمام أفضل ثلاثي هجومي في القارة العجوز.

وقال بوفون في تصريحات صحفية: ” أليسون يمتلك كل شيء يحتاجه أي حارس عصري، ليفربول استقبلوا أهدافاً قليلة هذا الموسم، ربما هو اسم جديد في إنجلترا ولكن ما يقدمه لم يفاجأني إطلاقا “.ً

وعن الخط الأمامي للأحمر ، قال بوفون: ” ليفربول يتوفر على تشكيلة قوية، الثلاثي الهجومي يمتلك السرعة والابتكار مما يشكل تهديداً كبيراً على مرمى باريس سان جيرمان “.

واختتم بوفون تصريحاته، بالقول: ” طوال مشواري وأنا أريد اختبار نفسي أمام الأفضل، وفي اللحظة الحالية لا يمكنك أن تفكر في فريق أوروبي لديه ثلاثي هجومي أقوى من ليفربول “.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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