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بوعزقي: 600 حالة تعفن للأضاحي

أرجعها إلى الحرارة وسوء التبريد :
بوعزقي: 600 حالة تعفن للأضاحي

eldjazair 5 سبتمبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 32 زيارة


كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، يوم أمس الثلاثاء، عن بلوغ حالات تعفن لحوم الأضاحي إلى سقف 600 حالة.
وفي ندوة صحفية عقدها صباح امس بالعاصمة، قال بوعزقي إنّ تعفن الستمائة أضحية ناجم عن الحرارة وسوء التبريد.

تعفن لحوم الأضاحي يطال 15 ولاية

للإشارة، عرفت ظاهرة تعفن لحوم الأضاحي انتشارا في 15 ولاية، وهو ما أثار هلعا وسط المواطنين، خاصة بعد تسجيل حالة وفاة في ولاية سيدي بلعباس وإصابة تسعة آخرين.
وسبق لبوعزقي أن تحدث عن تسجيل 200 حالة تعفن للحوم الأضاحي في يومي عيد الأضحى، مشيرا إلى أنّ مصالحه فتحت تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة التي استفحلت السنة الفارطة عبر عدة ولايات.
وأفاد ذات المتحدث في وقت سابق، أنّ الوزارة فتحت تحقيقا حول ظاهرة تعفن أضاحي العيد، كما أنّ كل المصالح الصحة البيطرية عبر الولايات، قامت بأخذ عينات من اللحوم المتعفنة بغرض تحليلها في المخابر المعتمدة من طرف الوزارة، مضيفا أنّ الظروف المناخية التي ميزت يومي عيد الأضحى، وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، فضلا عن شروط النظافة غير الملائمة في عدة أماكن، تعتبر السبب الأول لتعفن هذه اللحوم وتغيير لونها غير مستبعد.

نستبعد وفاة الطفل وتسمم عائلته بسبب اللحوم
واستبعد الوزير أن تكون وفاة طفل وإصابة 5 من أفراد عائلته بسيدي بلعباس بسبب اللحوم، مؤكدا عن فتح تحقيق في الحالة.
واضاف في ذات السياق أنّ الوزارة لم تتلقى أي شكوى رسمية سوى بيانات جمعية حماية المستهلك.
نسرين.م

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