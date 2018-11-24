يقوم غدا الأحد عبد القادر بوعزغي، وزير الفلاحة، التنمية الريفية و الصيد البحري، بزيارة عمل إلى ولاية مسيلة ،وخلال هذه الزيارة، سيقوم الوزير بمعاينة المستثمرات الفلاحية، ومستثمرات خاصة بتربية المواشي، سيكون له لقاءات مع فلاحي، مربي ومتعاملي الصناعات الغذائية بالولاية

وسيناقش الوزير مع فلاحي الولاية المشاكل التي يتخبطون فيها خاصة ما يتعلق بالسقي ونقص المياه ومشكل تسويق المنتوج الفلاحي

وللإشارة تعد هذه الزيارة الثانية للولاية ،حيث أكد بوعزقي في منتصف جانفي الفارط ولدى معاينته لملبنة الحضنة خلال زيارة عمل و تفقد و في رده عن انشغال طرحه أحد الفلاحين أوضح الوزير بأن المحافظة على العقار الفلاحي هي مهمة الجميع خاصة المصالح و الغرف الفلاحية ودعا بوعزغي حينها إلى إعادة تفعيل لجان الدوائر المكلفة بالمحافظة على العقار و تسوية وضعيات المستثمرات الفلاحية

رزاقي.جميلة