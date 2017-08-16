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بوعزقي يعلن تعاونه مع مهنيي شعبة الحليب

قصد تقليص فاتورة استيراده:
بوعزقي يعلن تعاونه مع مهنيي شعبة الحليب

eldjazair 15 أغسطس 2017 الاقتصاد اضف تعليق 26 زيارة

تم مساء يوم الاثنين بمقر وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عقد اجتماع ترأسه وزير القطاع عبد القادر بوعزقي وحضره ممثلون عن عدة قطاعات بهدف دراسة سبل تشجيع الإنتاج المحلي للحليب و تحديد التدابير الضرورية لضمان التوزيع المنتظم لهذه المادة حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وحضر الاجتماع مهنيو شعبة الحليب و ممثلون عن وزارات التجارة و المالية و الصناعة و المناجم و كذا إطارات من وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.
وتم الاتفاق على تعيين فريق من الخبراء مهمته إعداد تقرير يضم جميع الحلول و الإجابات لتوفير كل الظروف المواتية بغرض تشجيع الإنتاج المحلي لمادة الحليب و اتخاذ جميع التدابير لضمان التوزيع المنتظم لهذه المادة و واستقرارها حسب البيان.
وخلال الاجتماع أبدى بوعزقي استعداد وزارته لإتاحة جميع الإمكانات اللازمة لمهنيي شعبة الحليب بغرض تعزيز الإنتاج الوطني و تقليص فاتورة الاستيراد و بالتالي التصدي لتقلبات أسعار بودرة الحليب في السوق الدولية”.
ودعا الوزير المهنيين إلى “بذل كل مجهوداتهم من أجل تطوير هذه الشعبة الاستراتيجية بغرض توجيهها نحو المهنية لتكون مثالا يقتدى به بالنسبة لباقي الشعوب” يضيف نفس المصدر.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا للإجراءات المتفق عليها خلال اجتماع وزاري مشترك حول شعبة الحليب ترأسه الوزير الأول الاسبق عبد المجيد تبون في جويلية الماضي.

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