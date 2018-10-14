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بوعزقي يشدد على تقديم تسهيلات للمستثمرين الخواص

قال إن الأولوية للتنمية الفلاحية بالمناطق الحدودية :
بوعزقي يشدد على تقديم تسهيلات للمستثمرين الخواص

idir demiche 13 أكتوبر 2018 الحدث اضف تعليق 176 زيارة

أفاد أمس، وزير الفلاحة والتمنية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، إن الحكومة وضعت برامج للنهوض بالقطاع الفلاحي من خلال التسهيلات المقدمة لصالح المستثمرين الخواص.

وأوضح بوعزقي امس، خلال كلمة بملتقى وطني حول المناطق الحدودية تحت شعار “تهيئة المناطق الحدودية و تنميتها، أولوية وطنية”، أن المناطق الحدودية  تكتسي أهمية خاصة وذات حساسية كبيرة بالنسبة لاستقرار البلاد منوها بدور الجيش في إرساء الأمن ما سيعزز التنمية والرفاهية.

وأكد الوزير أن قطاعه حدد أولويات التنمية الفلاحية بالمناطق الحدودية  من خلال إطلاق عدة مشاريع هدفها تشجيع و استقرار السكان وتوفير السكن الريفي واستحداث فرص العمل خاصة للشباب. وقال ذات المسؤول إن تطوير الاستثمارات الكبرى سيكون قاطرة للإنتاج  والمساهمة في تقليص عدة منتجات حيث توفر المناورات الفلاحية الصحراوية  587 مليار دينار منها 20  بالمائة منتجات حيوانية تساهم في القيمة الإجمالية منها حوالي 150 ألف إبل وهو ما يحتم على الحكومة حسبه دعم المتواصل لهذه الثروة، وأشار بوعزقي أن الدولة قامت بتقريب الإدارة  للمواطنين في الجنوب والمناطق الحدودية عبر مرافق ميدانية وإنشاء مصالح تدعم المهام.

عمر ح

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