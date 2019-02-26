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بوعزقي يشارك في الدورة الـ18 للجنة الوزارية للأمن الغذائي بتونس

Rafika Maariche 26 فبراير 2019 الوطني اضف تعليق 103 زيارة

 

يشارك وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، الخميس المقبل، في انعقاد الدورة الـ18 للجنة الوزارية المغاربية للأمن الغذائي، بتونس .

وسيسبق هذا اللقاء، اجتماع الخبراء، يومي 26 و27 فيفري الجاري، حسب بيان للوزارةاليوم..

كما سيشارك بوغزغي، في اشغال الندوة الـ23، للجنة الجهوية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والتي انطلقت، اليوم  بتونس ..

وسيلتقي الوزير، بنظيره التونسي، سمير طنب، في إطار تعزيز  علاقات التعاون الجزائري-التونسي، في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية، والصيد البحري .

 

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