ترأس وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، أمس الأحد اجتماع عمل حول تعزيز جهاز المتابعة ومراقبة الشعب الفلاحية والغذائية ،بمقر الوزارة بحضور إطارات القطاع .

وافتتح الوزير اجتماع العمل هذا بالتذكير بالنتائج الإيجابية المسجلة خلال السنوات الأخيرة في تنمية الشعب الفلاحية و الغذائية،هذا وتم التركيز على أهمية تنظيم الشعب حتى تلعب هذه الأخيرة دورها الكامل في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية لبلدنا، لهذا الغرض فقد تم تنصيب المجالس متعددة المهن للشعب الإستراتيجية، التي يصل عددها إلى 15،خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية .

من جهته أكد الوزير على ضرورة مواصلة و تعزيز الجهود المبذولة في مجال تطوير الشعب، من خلال مرافقة جميع الفاعلين العاملين في مختلف فروع الشعبة،انطلاقا من التزويد بالمدخلات الفلاحية إلى غاية المنتوج النهائي مرورا بالإنتاج، التسويق و التحويل ،وأعلن عن إنشاء جهاز يسمح بتحديد العراقيل التي قد يواجهها مختلف الفاعلين في الوقت المناسب حتى يمكن التكفل بها في اقرب وقت ممكن، لكي لا يكون لهذه الأخيرة تأثير على سير الشعبة .

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تعيين رئيس لكل شعبة مهمته القيام بجمع المعلومات، معالجتها و نقلها على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة .وسيسهل هذا الجهاز صعود المعلومات من القاعدة،ليتم توجيهها مباشرة إلى رئيس الشعبة مما يسمح له بالتصرف في الوقت المناسب ،وعلاوة على ذلك، أعطى بوعزغي التعليمات الرئيسية فيما يتعلق بإنشاء هذا الجهاز من خلال تحديد المهام الموكلة إلى رؤساء الشعب، حيث ستكون المهمة الرئيسية إعطاء وضعية دقيقة و حديثة لمختلف الشعب من خلال مختلف فروعها ،و اختتم الاجتماع بتدخل الوزير الذي حث إطاراته على التبني و الانخراط التام بهذا الجهاز الذي لا يمكن إلا أن يكون فعالا لتنمية مختلف الفروع الفلاحية لتعزيز الأمن الغذائي لبلدنا .

رزاقي.جميلة