حث وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري، عبد القادر بوعزقي مسيري مجمع “جيبلي” على بذل المزيد من الجهود لتطوير الإنتاج الوطني من مادة الحليب، و ذلك من أجل خفض واردات مسحوق الحليب ومشتقاته.

البلاد تواجه وضعا ماليا صعبا…

وقال الوزير خلال زيارة قام بها إلى مقر مجمع جيبلي اين ترأس اجتماعا مع مسيريه “إن البلاد تواجه وضعا ماليا صعبا وفاتورة استيراد غبرة ومشتقات الحليب ما تزال تؤثر على الميزان التجاري للبلاد “.

و تابع بوعزقي قوله “لمواجهة هذا الوضعي يجب أن ترتكز جهود المجمع على تطوير الإنتاج الوطني”. وهذا ما يتطلب – يضيف الوزير- “إرادة ومشاركة جميع فروع المجمع في هذه العملية “.

ويحصي مجمع “جيبلي” ستة عشر (16 ) فرعا كلها مطالبة ببذل المزيد من الجهود لبلوغ الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المسطرة.

وتتمثل هذه الأهداف على وجه الخصوص، في تلبية احتياجات المواطنين من منتجات الحليب، خصوصا الحليب المبستر المدعم من طرف الدولة و المعبأ في الاكياس، بسعر 25 دينار للتر الواحد.

و في هذا الإطار، أكد الوزير على ضرورة الحفاظ على دور مجمع “جيبلي” في التنظيم والضبط .

مجمع جيبلي 60 في المائة من احتياجات السوق من الحليب

وينتج مجمع جيبلي حاليا ما بين 50 و 60 في المائة من احتياجات السوق من الحليب المبستر المعبأ في الاكياس، فيما يتم تغطية باقي الطلب من طرف المحولين الخواص.

إلى جانب الحليب المبستر المعبأ في الاكياس، فان المجمع يقوم بتصنيع منتجات أخرى من مشتقات الحليب و التي تستأثر حاليا بـ 20بالمئة من إجمالي إنتاجه من الحليب و الذي يقدر ب 5ر1 مليار لتر سنويا.

وفي هذا السياقي حث بوعزغي مسيري مجمع جيبلي على تطوير عملية الاتصال و الترويج من أجل التعريف بمنتجاته ذات الجودة لدى المستهلك وزيادة حصصه في السوق.

كما حث وزير الفلاحة المجمع لمواصلة تجنيد المربين حول مصانعه للألبان و ذلك من اجل رفع نسبة جمع الحليب الطازج.

و من جهة أخرى، استمع الوزير لإطارات مجمع جيبلي الذين أثاروا العديد من الانشغالات، تتعلق أساسا بتوزيع وتسويق بعض منتجات مشتقات الحليب وتسهيل الحصول على التمويل.

وتأمل الحكومة تخفيض فاتورة استيراد الحليب (مسحوق الحليب و مشتقاته ) بنسبة 50 بالمئة.

و تجاوزت فاتورة استيراد مسحوق الحليب و مشتقاته 1 مليار دولار في سنويا في غضون العامين الماضيين.

نسرين.م