

دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي بالجزائر العاصمة إطارات مجمع “اللوجيستية الزراعية” إلى بذل “المزيد من الجهود” من أجل تنمية الفروع الاستراتيجية للقطاع حسبما جاء في بيان للوزارة.

وأوضح المصدر أن “الوزير دعا اطارات مجمع اللوجيستية الزراعية (اغرولوغ) إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تنمية الفروع الاستراتيجية (…) بهدف تمكين المجمع من الاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني”.

وأكد بوعزقي خلال اجتماع له مع اطارات المجمع و فروعه على فرع الدواجن و اللحوم الحمراء و الخضر و نشاط الانتاج و تخزين اللحوم الحمراء و البيضاء و كذا نشاط تثمين و تخزين المنتجات الفلاحية من خلال المواقع اللوجيستية.

وعرض اطارات المجمع خلال هذا اللقاء الذي ترأسه الوزير مخطط عمل استراتيجي حول النشاطات التي يعتزم المجمع تطويرها متبوع بنقاش عام.

وفي هذا الصدد اقترح بوعزقي على اطارات المجمع أن يتحلوا “بفعالية اكبر” في تسيير المجمع، مبرزا ضرورة تبني استراتيجية “واضحة” بهدف تمكين المجمع من الاضطلاع بدوره كأداة لضبط السوق.

من جهة أخرى أكد الوزير على “ضرورة” هيكلة و تنظيم محترفي فرع تربية الدواجن.

كما دعا الوزير اطارات المجمع إلى تطوير الانتاج الوطني للذرى و الصويا المستوردة من أجل تغذية المواشي و العمل على تطوير فرع تربية الدواجن.

من جهة أخرى ابرز بوعزقي ضرورة رفع القدرات الوطنية للتخزين بهدف امتصاص فائض الانتاج الفلاحي و كذا اهمية ارساء توازن بين العرض و الطلب و تنويع قنوات التوزيع و التسويق و التخزيني واصفا هذه النقطة ب “قضية سيادة وطنية”.

ق.و