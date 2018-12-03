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بوعزقي يدعو دول غرب المتوسط إلى تامين أنظمة النقل البحري ومكافحة الأنشطة غير المشروعة

Razika kherkhache 3 ديسمبر 2018 الاقتصاد, الحدث, الوطني اضف تعليق 60 زيارة

 قال وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي انه و لتعزيز الاقتصاد الأزرق  في غرب المتوسط،  يتطلب على الدول المشكلة ل”واست ماد”-الجزائر، فرنسا، ايطاليا ليبيا، مالطا، المغرب، تونس، اسبانيا، موريثانيا، البرتغال –  ان تسعى في مقاربتها الجماعية  من اجل تحقيق تنمية مستدامة لهذا الاقتصاد، الى  تامين أنظمة النقل ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، وتحسين التسيير المتكامل للمناطق الساحلية. كما يتوجب أيضا النظر بجدية في المشاكل المتعلقة بالحَوْكَمة البحرية من أجل ضمان فاعِليةٍ أكبرَ لمختلفِ الآلياتِ المُنَفَّذَةِ على المستويات الوطنيةِ وشبهِ الإقليمية والإقليمية.

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