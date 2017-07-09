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بوعزقي يحث على ضرورة جعل الفلاحة بديلا عمليا للمحروقات

دعا إطارات قطاعه إلى مضاعفة الجهود:
بوعزقي يحث على ضرورة جعل الفلاحة بديلا عمليا للمحروقات

eldjazair 9 يوليو 2017 الاقتصاد اضف تعليق 14 زيارة

حث وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبدالقادر بوعزقي إطارات قطاعه على “مضاعفة الجهود لتحقيق تنمية شاملة في القطاع ليكون بديلا لقطاع المحروقات”.
وقال بوعزقي خلال لقاء مع إطارات الفلاحة والصيد البحري إن الهدف من هذا اللقاء هو بلورة خطة المعالم لجعل الفلاحة بديلا فعليا للمحروقات، مشيرا إلى أن “ذلك لن يتأتي إلا باعتماد عدة إجراءات من بينها رفع المساحة المسقية الموجهة للقمح من 200 ألف هكتار حاليا إلى 600 ألف هكتار قريبا”.
وأشار إلى أن الهدف المدرج ببرنامج رئيس الجمهورية هو بلوغ مليوني هكتار من المساحات المسقية، مشيرا إلى ضرورة السعي لجعل القطاع بديلا حقيقية للمحروقات و المنتج في قلب كل المعادلات.
كما شدد الوزير على ضرورة أن يلعب قطاعا الغابات والصيد البحري دورا اقتصاديا استراتيجيا خلال المرحلة المقبلة.
عليوي: “النهوض بالفلاحة يستلزم اتخاذ قرارات صارمة”
من جهته رأى الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن “النهوض بالفلاحة يستلزم اتخاذ قرارات صارمة من بينها استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل، وكذا معالجة بعض النقاط السوداء كتكدس المنتوج لدى الفلاحين” وهي معاناة حقيقية يعانيها المنتجون على حد قوله.
نسرين.م

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