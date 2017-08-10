اشرف وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي امس الأربعاء على اجتماع خاص حول إجراءات بيع الأضاحي بغرض اتخاذ التدابير اللازمة لهذه العملية.

فتح خمس نقاط بيع الأضاحي في المدن الكبرى

و أكد وزير الفلاحة خلال زيارة قادته لولاية الجلفة عن فتح خمس نقاط بيع الأضاحي في المدن الكبرى مجهزة بالمتطلبات الضرورية على أن يتم فتح بيع نقاط أخرى على مستوى ولايات الوطن ، حيث تم مراسلة الولاة في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد قال الوزير عبد القادر بوعزقي إنه بالنسبة للمدن الكبيرة كالجزائر العاصمة، قسنطينة ، عنابة و وهران فقد تم الاتفاق على فتح خمس نقاط بيع في كل مدينة، حيث تتوفر فيها كل الظروف ، بما فيها المصالح البيطرية والأعلاف والمياه للماشية ، مشيرا إلى أن هذه الأسواق تحتوي على كل المتطلبات التي يحتاجوها المربون وكذا المواشي.

وأضاف وزير الفلاحة أنه بالنسبة للولايات الأخرى فقد تمت مراسلة الولاة لاقتراح نقاط بيع للأضاحي في كل مدينة.

إلى ذلك فإنه يعد توفير نقاط بيع المواشي بمناسبة عيد الأضحى المبارك امر ضروري للحد من الفوضى التي تعرفها سوق الماشية ، كما أن أسعار الأضاحي لم تحدد معالمها بعد.

بوعزقي مستاء من عدم إستغلال مذبح حاسي بحبح

من جهة اخرى أبدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي في زيارة عمل وتفقد قادته الثلاثاء الى الجلفة استياءه من عدم فتح و استغلال المذبح الجهوي للحوم الحمراء الكائن ببلدية حاسي بحبح ( 50 كيلومتر شمال الولاية)، كما هو مسطر له.

ولم يخف الوزير أسفه لعدم “إستغلال هذا المركب كما يلزم” داعيا أصحاب المشروع ويتعلق الأمر بالجزائرية للحوم الحمراء “إلى ضرورة تحمل المسؤولية وإيجاد الحلول لهذا المكسب التنموي الهام الذي وجهت له الدولة الملايير ليكون محل نشاط فعلي وليس زيارات معاينة فقط لأنه مشروع ذو فائدة للمنطقة وللشعبة”.

وبعد أن استفسر بوعزقي عن مناصب العمل التي يوفرها المذبح والتي قدرها المسؤولون بحوالي 115 منصب ألح في ختام كلمته ب”أن امتعاضه واستيائه لا يخص مذبح حاسي بحبح وفقط و الشأن كذلك للمركبين الآخرين الكائنين بشرق وغرب البلاد” مشددا بلهجة صارمة للقائمين عليه ب”ضرورة إيجاد حلول له ليكون عمليا”.

وقد استهل الوزير زيارة العمل والتفقد لولاية الجلفة بالمركب المندمج للحوم البيضاء ببلدية عين وسارة ( 100 كيلومتر شمال الولاية) وهو استثمار خاص من شأنه ضمان معالجة بتقينات عالية لمنتوج الديك الرومي والدجاج اللحام حيث تقدر طاقة الذبح به حوالي 2000 ديك رومي و6000 دجاجة في الساعة الواحدة كما تضمن سلسة هذا المركب (الوحيد في الجزائر) معالجة كل مخلفات هذه المادة واستغلالها كأسمدة عضوية إلى جانب ذلك يتم توضيب منتوج اللحوم البيضاء بمعايير الجودة والنوعية.

وببلدية بنهار ( 120 كيلومتر شمال الولاية ) عاين السيد بوعزقي مستثمرة فلاحية خاصة ملك للسيد تيكفا نجيب تنشط في شعبة تربية الدواجن وتضمن سنويا زهاء مليون و800 ألف كتكوت حيث قدمت له شروحات وافية حول هذا الاستثمار ليحظى بعدها بتقديم معطيات تخص تربية الكتاكيت بأصنافها وأنوعها. و أكد المستثمر على ضرورة إستغلال الإنتاج المحلي وتقليص “بل حتى التخلي” تدريجيا على الإستيراد الذي يفوق معدل الإنتاج الوطني الذي ينحصر حاليا بين ولايتي الجلفة و تلمسان.

وبنفس البلدية تفقد الوزير المستثمرة الفلاحية الأخوة “عيسو” أين قدمت له شروحات وافية حول المشروع الذي سيجسد في آجال 18 شهرا و الذي يتكون من ثلاث أقسام تختص بشعبة الحليب حيث يعول أصحاب هذا الإستثمار على إنتاج الأعلاف في مساحة تناهز 20 ألف هكتار على مستوى بلدية قطارة الواقعة أقصى جنوب الولاية وفي قسم ثاني من المشروع يتم جلب تدريجيا 15.000 بقرة حلوب يتم تربيتها على مستوى بلدية قرنيني وتضمن إنتاج يقدر ب 135 مليون لتر في السنة .

كما سيتم على مستوى بلدية عين وسارة ضمن نفس المشروع إنشاء وحدة تحويلية لإنتاج حليب الغبرة من خلال استغلال الإنتاج المنتظر من الحليب الطازج ليتم تحويله إلى 16.200 طن من مسحوق الحليب وبذلك يساهم هذا الإستثمار في تقليص فاتورة الإستيراد في آجال قريبة.

وثمن بوعزقي جهود هؤلاء المستثمرين مشيرا إلى ما تملكه ولاية الجلفة من مؤهلات كبيرة في القطاع الفلاحي تضمن التنوع الذي يأتي في سياق استراتيجية الدولة لإيجاد بدائل في اقتصادها وتثمين مواردها لاسيما في هذا القطاع الذي يضمن الأمن الغذائي للبلاد مبرزا أن كل المؤشرات تفاؤلية .

نسرين.م