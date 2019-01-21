كشف وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي ، أنّ القيمة الإنتاجية للحمضيات بلغت مليار دينار خلال سنة 2018، وتمثل 5 بالمائة من الإنتاج الفلاحي، لكن نوعيتها ليست بالجيدة، ما يعيق عملية تصديرها.

و أوضح بوعزقي، أمس، خلال زيارته لولاية الشلف، أن إنتاج الحمضيات تجاوز 14 مليون قنطار خلال سنة 2018 ،منها11 مليون قنطار من البرتقال ومليونين من اليوسفي و800الف قنطار من الليمون، غير أن الوزير اعترف برداءة نوعية الحمضيات في الجزائر، والتي ساهمت في خفض نسبة تصديرها ، حيث قال أن نسبة تصدير هذه المنتجات الفلاحية ضئيلة نحو الخارج، ودعا إلى استدراك الفوارق كما ونوعا في القريب العاجل، مؤكدا على ضرورة إعادة الاعتبار لهذه الشعبة عبر تجديد الحقول وتوسيع المساحات وتطوير الأصناف ذات القيمة التسويقية العالمية، حيث قال:” واقع يفرض علينا تحديا كبيرا ليس على صعيد الرفع من الإنتاج بتحسين المردودية فحسب، بل على صعيد النوعية و تحديد الأصناف المحسنة أيضا، لاستدراك الفوارق كما ونوعا”.

وأعطى الوزير أرقام عن كمية الإنتاج في 2017، مقارنة بإنتاج 2018، هذه الأخيرة الذي التي عرفت ارتفاعا محسوسا بما يعادل 186 مليار دينار جزائري، بينما كانت هذه القيمة 82 مليار دينار في 2010 ، أي تضاعفت بما يزيد عن مرتين، وتمثل هذه القيمة 5% حسب الوزير من قيمة الإنتاج الفلاحي الإجمالي الوطني، فيما يغطي المتاح من إنتاج الحاجيات الوطنية بنسبة كلية.

وأوضح بوعزقي ، بأن زراعة الحمضيات تخص 32 ولاية، بمساحة تقدر حاليا ب أن مساحة الحمضيات بلغت أزيد من 70 ألف هكتار، بينما لم تتعدى 63.186 هكتار في 2010، مما يؤكد حسبه الجهود التي بذلت في مجال تنمية الشعبة التي توفر حسب التقديرات ما يفوق 250.000 منصب شغل دائم و موسمي.

و أشار الوزير إلى أن ولاية البليدة تحتل المرتبة الأولى من حيث إنتاج الحمضيات، من بيم 32 ولاية منتج لها، وذلك بمقدار 4.1 مليون قنطار، تليها ولاية مستغانم بإنتاج 1.2 مليون قنطار وولاية تيبازة ب1.1 مليون قنطار.

رزيقة.خ