أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أن الإرشاد الفلاحي يعتبر من أهم السبل لتحقيق التنمية الفلاحية والريفية التي تعتبر شرطا من شروط السيادة، مشددا على أهمية الهيئات المكلفة بنقل المعارف والأساليب والخبرات اللازمة لرفع العوائق والمشاكل التي تواجه الفلاحين

وأضاف الوزير في مداخلته خلال احتفالية اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي بولاية وادي سوف، صبيحة أمس، أن وسائل تعليم المعرفة والإرشاد قد ساهمت بقدر كبير في تنفيذ برامج التنمية الفلاحية والصيد البحري والتنمية الريفية، مشير إلى أن عدد مراكز التكوين قد بلغ عددها 1245 مركزا، حيث تم تكوين 493 ألف فلاحا وإطارا ومستثمرا في مجال التنمية الريفية، كما تم تنظيم 129 ألف يوما إعلاميا بهذا الشأن.

كما أكد المتحدث أن جهود الحكومة حاليا تتجه إلى زيادة الاستثمار في القطاع الفلاحي، خصوصا وأن النتائج الجيدة والملموسة هي ترجمة للحركية التي تم تفعليها خلال 18 سنة الأخيرة، والتي هدفت إلى تحسين مستوى العرض للمنتجات الفلاحية وتنويع المنتجات إضافة إلى تقليص الإستيراد، مشيدا بالأرقام التي حققت في هذا السياق إذ تجاوز إنتاج الحبوب أكثر من 60 مليون قنطار، مقارنة بالعام الماضي الذي وصل إلى 34 مليون قنطار على سبيل المثال.

وأشاد بوعزقي، بمكانة ولاية وادي سوف في تحقيق التنمية الريفية، مشيرا إلى أنها قد خطت خطوات عملاقة باحتلالها الصدارة في إنتاج الكثير من المنتجات الفلاحية، حيث تحتل المرتبة الثانية وطنيا.