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بوعزقي: تخصيص 880 مليون دينار لشراء أدوية الحيوانات

قال إن الجزائر تمتلك 28 مليون رأس من الأغنام ومليونين من الإبل:
بوعزقي: تخصيص 880 مليون دينار لشراء أدوية الحيوانات

idir demiche 19 أكتوبر 2018 الوطني اضف تعليق 28 زيارة

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر بوعزقي، أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في المواشي إذ تمتلك 28 مليون رأس الأغنام، ومليونين من الإبل، مشيرا أنه قد ووصل حجم مساهمة الإنتاج الفلاحي في الدخل الوطني إلى حوالي 17 مليار دينار.

وقال الوزير،على هامش جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة إن الجزائر خصصت 880 مليون دينار لشراء أدوية الحيوانات من قبل الصندوق الوطني للدعم الفلاحي، مضيفا في هذا السياق أن هذه الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة ساهمت إلى حد بعيد في حماية الثروة الحيوانية، هذه الأخيرة التي ساهمت في الناتج الداخلي الخام بنسبة 17 مليار دينار.

من جهة اخرى أعلن بوعزقي عن انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات من أجل حمايتها من الأوبئة خاصة الحمى القلاعية عند البقر، مذكرا بأنه تم علاج أكثر من 17 ألف رأس من الإبل خلال سنة 2017، مقابل 6400 رأس سنة 2018.

عمر ح

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