اكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي بعد ظهر بباتنة بأن الفلاحة “في قلب الإستراتيجية الاقتصادية للحكومة”.

وأوضح الوزير خلال زيارته لمستثمرة فلاحية مختصة في إنتاج التفاح بقرية “مريال” ببلدية عيون العصافير بأن القطاع له “مكانة بامتياز” ضمن خطة عمل الحكومة التي تمت المصادقة عليه مؤخرا, مذكرا بأن الوزير الأول كانت له الفرصة أن تعرض بالتفصيل لبرنامج القطاع الفلاحي من خلال توسيع المساحة الصالحة للزراعة وكذا المسقية وتنويع المنتوج الفلاحي والعمل من أجل بلوغ الاكتفاء الذاتي بصفة نهائية فضلا عن ترقية الصناعات التحويلية وجعلها إحدى أولويات الاقتصاد الوطني.

وأضاف بوعزقي بأن كل ذلك يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة مشيرا إلى أن الفلاحة ستبقى “مدعمة” وفقا لما أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2009 ببسكرة فيما يخص مختلف برامج الدعم.

واعتبر ذات المسؤول أن النتائج المحققة في العديد من الشعب الفلاحية كانت “ثمرة برامج الدعم” المخصصة للقطاع مقدما مثالا بباتنة التي أصبحت “قطبا فلاحيا بامتياز” وتأتي ضمن المراتب الأولى في العديد من المنتجات على الصعيد الوطني. وقال وزير الفلاحة والتنمية والصيد البحري “إن النتائج المحققة في القطاع لم تكن لتتجسد لو لا الدعم المقدم من طرف الدولة والذي تأكد في خطة عمل الحكومة التي تعد تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية”.

ق.و