يستأنف منسق الهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب بداية من الأسبوع المقبل في سلسلة لقاءاته مع القيادات السابقة والتي تندرج في إطار سياسة اليد الممدودة البعيدة عن الإقصاء والتهميش والباب المفتوح للجميع التي أعلن عنها منذ تنصيبه لتسيير شؤون الحزب خلفا لجمال ولد عباس وحسب ما كشفت عنه مصادر “الجزائر” فإن اللقاء هذه المرة سيكون مع الأمين العام السابق عمار سعداني هذا الأخير بالرغم من تداول المعلومات عن رفض سعداني لقاء بوشارب.

وكشفت المصادر ذاتها أنه تمت برمجة لقاء بين معاذ بوشارب والأمين العام السابق بداية الأسبوع المقبل وهو اللقاء الذي سيرد على الإشاعات التي كانت تؤكد على وجود خلافات بين الرجلين غير أن معاذ بوشارب قال إن هذا الأخير مرحب به لأن صفحة الماضي تم طيها .

وسبق للقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني محجوب بدّة أن فند ما يتم تداوله حول رفض الأمين العامين السابق عمار سعداني لقاء منسق قيادة الحزب معاذ بوشارب في إطار سلسلة اللقاءات التي شرع فيها الحزب مع القيادات السابقة بالقول إن الأمر لا أساس له من الصحة و مجرد كلام موجه للإستهلاك الإعلامي أكثر منه حقيقة وأن كافة مناضلي الأفالان الحاليون أو السابقون أبدوا استعدادهم للعمل مع بوشارب وفتح صفحة وعهد جديد في تاريخ حزب جبهة التحرير الوطني وقال بدة في كلمته خلال اجتماعه بالمنتخبين السابقين بولاية سطيف إن حزب جبهة التحرير الوطني يعيش اليوم عهدا جديدا وطويت صفحة الأمس بكل أخطائها وتم منح المشعل اليوم لمن هو أجدر بقيادة القوة الأولى السياسية في البلاد وأن ما يثار هنا وهناك مجرد كلام للاستهلاك فقط وتشويش على الحزب لأن كل مناضلي الحزب مجندون لمساعدة معاذ ببوشارب في مهامه .

زينب بن عزوز