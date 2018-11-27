اجتمعت أمس هيئة التنسيق الجماعية لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة معاذ بوشارب بمقر الحزب،في إطار مباشرتها لتسيير الحزب والتحضير لمؤتمر استثنائي.

وكان جدول أعمال هيئة تنسيق الهيئة مناقشة موضوع انتخابات السينا كون الأفلان له مرشحون عبر 48 ولاية ويريد حصد الأغلبية المطلقة ،هذا وتم مناقشة النقطة الثانية التي كانت مبرمجة على جدول أعمال الهيئة موضوع العضوية بالهيئة التنفيذية التي حلت محل اللجنة المركزية المحسوبة على الأمين العام السابق عمار سعداني، حيث ينتظر أن تضبط الهيئة عدد أعضاء الهيئة التنفيذية ومن سيكون فيها.

للعلم فإن معاذ بوشارب منسق الهيئة في كلمته بالمقر المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني لتنصيب هيئة التنسيق الجماعية لقيادة الحزب،أكد أن الهيئة استحدثت بأوامر رئيس الحزب ،كما قال بوشارب بأن استحداث الهيئة القيادية من طرف رئيس الحزب جاء من أجل لملمة صفوف كل المناضلين من دون إقصاء أو تهميش ، وإعطاء العمل النضالي جدية بتمكن الحزب من خلالها في الاستمرارية في مكانته القيادية والريادية كتشكيلة سياسية أولى بالبلاد ما يعني أن خارطة الطريق التي رسمها الرئيس واضحة وهي ” وحدة الحزب وتقويته “

وأوضحت من جهتها عضو اللجنة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني سعيدة بوناب في تصريح لها أن الاجتماع يهدف إلى وضع خطة عمل من أجل بداية التحضير للمؤتمر المقبل الذي يحدد القانون الداخلي بأن تنظيمه يكون كل خمسة سنوات.

رزاقي.جميلة