يعلن مساء الغد منسق جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، في إجتماع بكتلتي الحزب بمقر الأفلان عن خارطة طريق أكبر تشكيلة سياسية للبلاد للرئسيات المرتقبة بتاريخ 18 أفريل والتي تشير كل المعطيات أن الحزب العتيد سيدخلها بمرشحه الوحيد رئيس حزب الأفلان عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما مهد له الطريق منذ أيام عبر تصريحات متتابعة

قرارات هامة سيعلنها معاذ بوشارب مساء هذا الثلاثاء خلال إجتماعه بنواب الحزب، وحسب ما تحدثت عن العديد من الجهات فإن منسق الحزب سيعقد إجتماعا بجميع نواب الحزب للغرفتين، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، 32 نائب بالغرفة الأولى و162 نائب للغرفة الثانية هذا الثلاثاء مساء بمقر الحزب بحيدرة

وبحسب ذات الجهة سيعلن المنسق العام معاذ بوشارب على قرارات هامة تخص مستقبل الحزب و كذا الكشف عن خارطة طريق أكبر تشكيلة سياسية للبلاد للرئسيات المرتقبة بتاريخ 18 أفريل والتي تشير كل المعطيات أن الأفلان سيدخلها بمرشحه رئيس حزب الفعلي عبد العزيز بوتفليقة

وفي هذا الصدد، يواصل المنسق العام لهيئة تسيير الحزب معاذ بوشارب، منذ تعيينه عقد سلسلة اللقاءات الثنائية مع قياديين سابقين في الحزب العتيد، من أجل لم شمل أبناء الحزب تحضيرا لرئاسيات ولعقد المؤتمر الاستثنائي، وسبق لبوشارب، التأكيد على أن كلا هاتين المحطتين مهمتان بالنسبة للحزب، غير أن الانتخابات الرئاسية تهمنا أكثر

ويعمل الحزب في الفترة الحالية على إعداد خارطة طريق للمستقبل القريب حسب ما أعلن عنه بوشارب، الذي أكد أنه سيتم العمل بكل جدية ومن دون تسرع بغية عقد مؤتمر استثنائي يلملم كل الطاقات في الحزب من دون إقصاء أو تهميش، لأن الحزب بحاجة إلى جهود كل مناضليه وطاقاته الحية

رزاقي.جميلة