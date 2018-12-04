بوشارب يطالب بالحفاظ على ثوابت الوطنية والتراكمات التاريخية التي صنعت وجود الشعب الجزائري

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشاربب لضرورة التوافق بين التعليم و التطور المجتمعي من خلال الحفاظ على ثوابت الوطنية والتراكمات التاريخية التي صنعت وجود الشعب الجزائري، كما أكد على ضرورة ن تواكب التطورات والتحولات الكونية ومواكبة والإنفتاح على الثقافات والمعارف الأخرى، مرافعا من أجل الحفاظ على خصوصية المدرسة الجزائرية و إبعادعها عن التغريب

ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشاربب، الإصلاحات التي قامت بها وزارة التربية من خلال الإستراتيجية البديلة التي أعطت الأولوية للتعليم الابتدائي و التحضيري

وأكد بوشارب أمس خلال الكلمة التي ألقاها باليوم البرلماني حول “المدرسة الجزائرية الإصلاح التعليمي و البدائل البيداغوجية”، ،بالحديث عن الجهود الجبار لوزيرة التربية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما ما تعلق بتطوير البحث في القطاع والتعريف بالسياسية التربوية

وربط بوشارب ، بين التعليم و التطور المجتمعي، حيث أكد على ضرورة التوافق بينهما،من خلال الحفاظ على ثوابت الوطنية والتراكمات التاريخية التي صنعت وجود الشعب الجزائري، كما أكد على ضرورة ن تواكب التطورات والتحولات الكونية ومواكبة والإنفتاح على الثقافات والمعارف الأخرى،ليرافع من أجل الحفاظ على خصوصية المدرسة الجزائرية و إبعادعها عن التغريب،وأبرز مسؤول الغرفة السفلى، أن الإصلاحات المنضمة في التخطيط الإستشرافي إلى غاية 2030 يجب أن تستوعب الإنشغالات بتحيين وتحسين جودة التعليم و نوعيته وإستيعاب متطلبات المجتمع ومراعاة تزايد التعليم كما وكيفا

كما طالب بوشارب، بعدم تغريب المدرسة الجزائرية عن خصوصيتها، بالمقابل أكد على ضرورة أن تواكب التطورات والتحولات الكونية ومواكبة والإنفتاح على الثقافات والمعارف الأخرى

رزاقي.جميلة