بوشارب يستقبل سفير البرازيل لدى الجزائر

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استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني, معاذ بوشارب, أمس بمقر المجلس, سفير البرازيل لدى الجزائر, ادياردو بوتلهو باربوسا.

وأوضح بيان للمجلس أنه تم خلال هذا اللقاء, الذي جاء على إثر انتهاء مهام السفير البرازيلي بالجزائر, استعراض “مسار العلاقات السياسية التي تجمع الجزائر والبرازيل وما عرفته من ازدهار جسدته, على وجه الخصوص, الزيارات التي تبادلها رئيسا البلدين سنتي 2005 و 2006”.

كما تم التطرق –حسب ذات المصدر– إلى “ما أعقب هذه الزيارات من جهود لتوطيد التعاون في شتى الميادين بما فيها المستوى البرلماني, الذي كلل مؤخرا بتنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر-البرازيل”.

واعرب السفير البرازيلي بالمناسبة عن “أمله في مواصلة نسق الجهود المبذولة لرفع مستوى التعاون وبالأخص في الشق البرلماني”, مبرزا أن علاقات الجزائر مع بلاده شهدت “تطورا لافتا تحت قيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة”.