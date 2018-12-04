دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب لضرورة التوافق بين التعليم و التطور المجتمعي من خلال الحفاظ على ثوابت الوطنية والتراكمات التاريخية التي صنعت وجود الشعب الجزائري، كما أكد على ضرورة أن تواكب التطورات والتحولات الكونية الانفتاح على الثقافات والمعارف الأخرى، مرافعا من أجل الحفاظ على خصوصية المدرسة الجزائرية و إبعادها عن التغريب.

ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، الإصلاحات التي قامت بها وزارة التربية من خلال الإستراتيجية البديلة التي أعطت الأولوية للتعليم الابتدائي و التحضيري.

وأكد بوشارب أمس خلال الكلمة التي ألقاها في اليوم البرلماني حول “المدرسة الجزائرية الإصلاح التعليمي والبدائل البيداغوجية”، بالحديث عن الجهود الجبارة لوزيرة التربية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما ما تعلق بتطوير البحث في القطاع والتعريف بالسياسية التربوية.

وربط بوشارب بين التعليم والتطور المجتمعي، حيث أكد ضرورة التوافق بينهما، من خلال الحفاظ على الثوابت الوطنية والتراكمات التاريخية التي صنعت وجود الشعب الجزائري، كما أكد ضرورة أن تواكب التطورات والتحولات الكونية ومواكبة والانفتاح على الثقافات والمعارف الأخرى، ليرافع من أجل الحفاظ على خصوصية المدرسة الجزائرية وإبعادها عن التغريب، وأبرز مسؤول الغرفة السفلى، أن الإصلاحات المنضمة في التخطيط الإستشرافي إلى غاية 2030 يجب أن تستوعب الإنشغالات بتحيين وتحسين جودة التعليم ونوعيته واستيعاب متطلبات المجتمع ومراعاة تزايد التعليم كما وكيفا.

كما طالب بوشارب، بعدم تغريب المدرسة الجزائرية عن خصوصيتها، بالمقابل أكد ضرورة أن تواكب التطورات والتحولات الكونية ومواكبة والانفتاح على الثقافات والمعارف الأخرى.

رزاقي.جميلة