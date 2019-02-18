قال رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب إن الجزائر تحتاج اليوم وفي هذا الظرف إلى كل ساعد من سواعد الأمة والى كل كلمة تجمع ولا تفرق رص الصفوف ووضع المجتمع خارج الصراعات الوهمية المبددة للجهد والوقت والإرادة .

وأضاف بوشارب خلال اليوم البرلماني الخاص بيوم الشهيد نظمه المجلس أمس أن الأمانة التي وضعها شهداء ثورة التحرير المجيدة بين أيدي الجزائريين هي أمانة ثقيلة تحتاج الى من يزيدها قوة واكتمالا وليس الى من يسعى الى تقزيمها أو تدميرها مضيفا أن رسالة نوفمبر تدعو الجميع لتجسيد العهد من أجل ان تكون معجزة التعمير في مستوى معجزة التحرير – على حد تعبيره-

وجدد بوشارب دعمه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمواصلة مسيرة البناء والتشييد التي باشرها منذ وصوله الى سدة الحكم لاتمام مسيرة الإصلاحات والبرامج التنموية مثمنا في السياق ذاته الانجازات التي حققها الرئيس طيلة الأربع عهدات الماضية مؤكدا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يحرص شخصيا على متابعة كل كبيرة وصغيرة في البلاد و قال :”واجب العرفان يقتضي الإشادة بالانجازات التي تحققت بفضل السياسة الرشيدة والرعاية الشخصية للرئيس لمتابعة والوقوف على كل أمور البلاد والمواطنين في 48 ولاية على دراية تامة بواجبهم اتجاه الجزائر خلال هذه الفترة واقتراع 18 أفريل سيكون جسرا لقطع الجزائر مرحلة جديدة من تأمين مصيرها وتعزيز دعائم صرحها الديمقراطي.”

ورد بوشارب على اتهامات بعض الجهات والأطراف السياسية التي دعت إلى عدم تدخل الجيش في السياسة وقال:” المؤسسة العسكرية ملتزمة بمهامها الدستورية رغم محاولات التشويه التي تتعرض لها من قبل بعض الجهات والأطراف التي تريد إدخال مؤسسة الجيش في دوامة الصراعات السياسية والجيش الوطني الشعبي وتحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد لا يزال ثابتا على مبادئه بالرغم من سلسلة الأقاويل المغرضة والأحداث المفتعلة الهادفة إلى تشويه دوره الدستوري النزيه في الدفاع عن الدولة وحماية الشعب “.

زينب بن عزوز