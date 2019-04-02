بورتسودان السودانية عاصمة للثقافة العربية لسنة 2019

تحمل مدينة بورتسودان السودانية مسؤولية الثقافة العربية، في إطار الاحتفاء بعاصمة للثقافة العربية للعام 2019، حيث استلمت المشعل في ختام فعاليات مدينة وجدة المغربية عاصمة للثقافة العربية، بحضور وكيل وزارة الثقافة ووالي ولاية البحر الأحمر، وشارك الوفد السوداني في الحفل الختامي.

وتستمر الاحتفالات ببورتسودان عاصمة الثقافة العربية، لمدة عام كامل تستقبل خلاله البلاد عددًا من وفود الدول العربية المشاركة خلال الفعاليات آلمختلفة وباختتام فعاليات بورتسودان خلال العام القادم تنتقل الشعلة إلى مدينة بيت لحم بفلسطين كعاصمة للثقافة العربية العام 2020.



وحول مشروع بورتسودان عاصمة الثقافة العربية 2019 أوضح الأستاذ خالد أحمد عبد الله أبوسلب، مدير الإدارة العامة للثقافة والمعارض بوزارة الثقافة والسياحة والآثار، أن الاحتفال ببورتسودان عاصمة الثقافة العربية العام 2019 يأتي ضمن النسخة الثانية للاحتفال بمشروع العواصم الثقافية العربية تنفيذًا لتوصية اللجنة الدائمة للثقافة العربية في مؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي انعقد في قطر متزامنًا مع الدوحة عاصمة للثقافة العربية 2010.

يذكر إن عاصمة الثقافة العربية هي مبادرة لليونسكو على غرار عاصمة الثقافة الأوروبية، شرع في تطبيق فكرة عاصمة الثقافية العربية سنة 1996، وجاء ذلك بناء على اقتراح للمجموعة العربية في اليونسكو خلال اجتماع اللجنة الدولية الحكومية العشرية العالمية للتنمية الثقافية باريس ما بين 3 و7 جانفي1995 ، وفي الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي والذي عقد بالشارقة في الإمارات العربية المتحدة بين 21 و22 نوفمبر 1998.

وتستند الفكرة إلى أن الثقافة هي عنصر مهم في حياة المجتمع ومحور من محاور التنمية الشاملة. وتهدف إلى تنشيط المبادرات الخلاقة وتنمية الرصيد الثقافي والمخزون الفكري والحضاري، وذلك عبر إبراز القيمة الحضارية للمدينة المستضيفة لفعاليات تظاهرة عاصمة الثقافية وتنمية ماتقوم به من دور رئيسي في دعم الإبداع الفكري والثقافي تعميقاً للحوار الثقافي والانفتاح على ثقافات وحضارات الشعوب وتعزيز القيم، التفاهم والتآخي، التسامح واحترام الخصوصية الثقافية.

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